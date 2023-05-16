Кечинов отказывается верить в возможный вылет «Крыльев» из РПЛ

Бывший футболист, а ныне эксперт Валерий Кечинов оценил шансы самарских «Крыльев Советов» покинуть элиту футбола России по истечении текущего сезона.

«Я не верю, что «Крылья» способны на вылет. У них очень хорошая и симпатичная команда. Да, нет результата. Но у команды всё равно есть свой рисунок», - признался Кечинов «Чемпионату».

Ранее в СМИ появились новости о большой распродаже в команде из Самары – менеджмент клуба хочет избавиться от шести игроков как минимум.

«Если команда останется в РПЛ, то не думаю, что такое произойдёт», - добавил эксперт.

К 28 туру Премьер-лиги «Крылья» занимают в РПЛ 13-е место, набрав 26 очков.