Тарханов: «Шансы сборных Камеруна и России на поле равны»

Российский специалист Александр Тарханов порассуждал о том, как пройдет возможный контрольный матч между командами России и Камеруна. Слухи о его проведении 15 июня появились в прессе вчера днём.

«У сборной Камеруна сильная, серьезная команда, но и у нас тоже хорошие футболисты, молодая и перспективная команда. Шансы равны, особенно если дома сыграем», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России на данный момент не сильно опережает камерунцев в рейтинге ФИФА и идёт на 37-м месте. Команда Камеруна – на 43-м.

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