Андреев продолжит работать в «Крыльях Советов» - он подавал в отставку в знак протеста против судейства

В апреле Вадим Андреев подавал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов». Таким образом функционер выразил протест против судейства после матча против «Пари НН» (поражение 1:2).

В ходе совета директоров «Крыльев Советов» Андреев был заслушан. Он продолжит работать на должности генерального директора.

«Совет директоров принял решение отложить решение вопроса по его отставке. Вадим Андреев продолжит работу в клубе», - комментарий пресс-службы «крылышек» приводит ТАСС.

Отмечается, что при принятии решения учитывался хороший результат прошлого сезона (восьмое место в РПЛ), а также улучшение финансово-экономических показателей клуба.

Добавим, что на текущий момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.