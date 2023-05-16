​Семак или Абаскаль: Рианчо не смог ответить, кто сильнее

Экс-тренера «Спартака» Рауля Рианчо попросили ответить на вопрос, кто сильнее – Сергей Семак или Гильермо Абаскаль.

«Не могу ответить на этот вопрос, поскольку я мало что могу сказать о работе Гильермо, а вот Сергей Семак уже несколько лет выигрывает титул с «Зенитом». Эти факты реальны, а остальное лишь гипотезы», - сказал Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака недавно стал чемпионом России пятый год подряд. Что касается Гильермо Абаскаля, то его «Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. До конца сезона 2022/2023 осталось провести три тура.