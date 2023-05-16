​Петржела не стал сравнивать уровень Семака и Абаскаля

Известный тренер Властимил Петржела, который в своё время работал в «Зените», ответил на вопрос, превосходит ли Сергей Семак Гильермо Абаскаля как тренер.

«Могу сказать лишь, что они опытные молодые специалисты. И я держу пальцы скрещенными за них обоих. Тренировать - это непростая работа», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Петржела отметил, что у Абаскаля было бы больше шансов стать чемпионом России, если бы он работал в «Зените», а не в «Спартаке».

Отметим, что «Спартак» Абаскаля за три тура до финиша чемпионата России располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.