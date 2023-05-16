​Петржела ожидает ухода всех бразильцев из «Зенита»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», ожидает ухода из питерского клуба бразильских футболистов. По мнению Петржелы, состав «сине-бело-голубых» покинут все бразильцы, если Россия не вернётся в еврокубки в ближайшие несколько лет.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы, и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдет, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года», - сказал Петржела, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Петржела отметил, что бразильские футболисты хотят выступать в сильнейших чемпионатах и выигрывать европейские турниры, какими бы деньгами их не привлекали. Также экс-наставник «сине-бело-голубых» сказал, что в «Зените» выступают игроки хорошего уровня, которые способны играть в Европе.

Напомним, что «Зенит» недавно оформил пятый подряд титул чемпиона России.