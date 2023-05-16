Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем своего клиента. Напомним, 21-летний вингер выступает за «сине-бело-голубых» на правах аренды, контракт Мантуана принадлежит «Коринтиансу».

«Остается ли Мантуан в «Зените» на следующий сезон? Пока решения нет», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал в свой актив две голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt , стоимость Мантуана составляет 3 миллиона евро.

«Зенит» набрал 65 очков за 27 туров РПЛ и досрочно стал чемпионом России.