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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана в «Зените»

16 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
Атлетико Минейро
...
Коринтианс
18.05 03:30

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем своего клиента. Напомним, 21-летний вингер выступает за «сине-бело-голубых» на правах аренды, контракт Мантуана принадлежит «Коринтиансу».

 «Остается ли Мантуан в «Зените» на следующий сезон? Пока решения нет», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал в свой актив две голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt , стоимость Мантуана составляет 3 миллиона евро.  

«Зенит» набрал 65 очков за 27 туров РПЛ и досрочно стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан
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