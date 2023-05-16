​Агент Барбоза видит позитив в идее с расширением РПЛ

Известный агент Паулу Барбоза оценил возможность расширения чемпионата России до 18 клубов. Португалец считает, что увеличение количества команд в РПЛ даст положительный эффект.

«Расширение поднимает уровень чемпионата, в России будет большее количество матчей, что всегда важно для футболистов и команд. Я не считаю, что будет слишком много неинтересных матчей, наоборот, это даст импульс турниру», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Как известно, в настоящий момент в чемпионате России играет 16 команд. При этом в футбольном обществе то и дело обсуждаются идеи с расширением лиги или изменению формата, чтобы матчей становилось больше.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2022/2023 стал «Зенит».