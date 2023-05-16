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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Барбоза видит позитив в идее с расширением РПЛ

16 Мая 2023 • 19:28 Комментировать (1)

Известный агент Паулу Барбоза оценил возможность расширения чемпионата России до 18 клубов. Португалец считает, что увеличение количества команд в РПЛ даст положительный эффект.

«Расширение поднимает уровень чемпионата, в России будет большее количество матчей, что всегда важно для футболистов и команд. Я не считаю, что будет слишком много неинтересных матчей, наоборот, это даст импульс турниру», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Как известно, в настоящий момент в чемпионате России играет 16 команд. При этом в футбольном обществе то и дело обсуждаются идеи с расширением лиги или изменению формата, чтобы матчей становилось больше.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2022/2023 стал «Зенит».

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Паулу Барбоза РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Мая 2023 в 19:51
ай надыть до 20 как у бальших.. чё мелочица.. а там глядишь и чм вазьмем.. брат-ын же стал чемпиком мира.. а мы чем хужее.. кхе-кхе..
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