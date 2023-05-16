Бывший игрок атаки питерского «Зенита» Себастьян Дриусси поздравил «сине-бело-голубых» с очередным чемпионством. Видеозаписью делится официальный телеграм-канал «Зенита».

В поздравлении аргентинец упомянул вторую золотую звезду, которая теперь появится на эмблеме «Зенита», а также заявил, что счастлив быть частью истории питерского клуба.

Напомним, что Дриусси отныне выступает в «Остине» - клубе МЛС. В команду из США игрок перебрался летом 2021 года.

Вместе с «Зенитом» Дриусси взял шесть трофеев: трижды стал чемпионом страны, дважды – обладателем Суперкубка и один раз Кубка России. Выступал за российский клуб аргентинец с 2017 года.

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит»