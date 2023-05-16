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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дриусси поздравил «Зенит» с пятым кряду чемпионством видео

16 Мая 2023 • 19:20 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Бывший игрок атаки питерского «Зенита» Себастьян Дриусси поздравил «сине-бело-голубых» с очередным чемпионством. Видеозаписью делится официальный телеграм-канал «Зенита».

В поздравлении аргентинец упомянул вторую золотую звезду, которая теперь появится на эмблеме «Зенита», а также заявил, что счастлив быть частью истории питерского клуба.

Напомним, что Дриусси отныне выступает в «Остине» - клубе МЛС. В команду из США игрок перебрался летом 2021 года.

Вместе с «Зенитом» Дриусси взял шесть трофеев: трижды стал чемпионом страны, дважды – обладателем Суперкубка и один раз Кубка России. Выступал за российский клуб аргентинец с 2017 года.

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Себастьян Дриусси
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