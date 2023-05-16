Таранов уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ

Бывший лидер и капитан самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о положении клуба в концовке текущего сезона в РПЛ.

«Игра у них хорошая, просто немного не хватает им концовки, забитых голов и простых трёх очков. Думаю, приложат все усилия в оставшихся матчах и спасут положение», - заявил Таранов «Чемпионату».

Напомним, что «Крылья» на данный момент могут покинуть Премьер-лигу, занимая 13-е место в турнирной таблице. Вряд ли самарцам грозит вылет напрямую, но вот не справиться с командой Первой лиги в стыковых матчах этот клуб рискует.

Ранее Таранов признался, что всю карьеру выступал не на самой его любимой позиции – в центре обороны. В юности игрок хотел быть на поле более созидательным игроком.