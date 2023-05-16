Григорий Иванов: «У меня никогда не было сомнений в Ганчаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера уральского клуба Виктора Ганчаренко.

«У меня никогда не было никаких сомнений в Викторе Михайловиче. Я его сто лет знаю и знаю как тренера. Да, немного не получалось, но мы показывали игру. Он хорошо тренирует команду», - заявил Иванов Sport24.

Напомним, в 27 туре Премьер-лиги уральцам удалось впервые за семь туров одержать победу. В Екатеринбурге был обыгран «Оренбург» - 3:1. До этого, если рассматривать только чемпионат России, «шмели» проиграли пять матчей кряду и два раза сыграли вничью.

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