Николич: «РПЛ остаётся сильным чемпионатом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги.

«Естественно, без отстранения от еврокубков было бы лучше, но РПЛ и сейчас остается сильным чемпионатом, который идет сразу топ-5 лиг», — цитирует Николича CsakFoci.

Сербский специалист добавил, что в России есть очень хорошие стадионы, а местные клубы стабильны в экономическом плане.

Ранее сообщалось, что 43-летний Николич станет новым главным тренером московского «Динамо». Напомним, «бело-голубых» покинул Славиша Йоканович.

Столичный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.