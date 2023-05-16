​«Это позор»: Селюк раскритиковал Слуцкого за его шоу

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал Леонида Слуцкого. Поводом стала программа «Ну так нельзя», в которой Слуцкий является одним из ведущих. В выпусках этой программы экс-тренер ЦСКА очень много ругается, как и остальные участники.
«Меня удивляет шоу Слуцкого, где мат-перемат. Это позор», - сказал Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.
Агент также напомнил, что у Слуцкого есть собственная футбольная школа.
«Я не представляю, как родители из его академии смотрят это. Кто потом приведёт к нему детей?» - вопрошает Селюк.
По словам Селюка, он разочаровался в Слуцком.
Напомним, что Леонид Слуцкий находится без клубной прописки со средины ноября. Тогда опытный тренер покинул «Рубин».
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