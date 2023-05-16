Богосавац: «В «Ахмате» много травмированных игроков и это чувствуется»

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о своих травмированных одноклубниках и о том, как повлияло на игру клуба их отсутствие.

«У нас много травмированных: Бериша, Садулаев, Шатара, Нижич. Их отсутствие чувствуется, но с другой стороны у нас есть те игроки, которые давно ждали своего шанса проявить себя на поле и получили его», - заявил серб Sport24, добавив, что заменить травмированных на поле в «Ахмате» есть кем и это показала последняя игра в РПЛ.

Напомним, что в 27 туре Премьер-лиги «Ахмат» сверхудачно съездил в гости к «Динамо» - грозненцам удалось одержать разгромную победу над «бело-голубыми», 3:0.

Ранее сербский легионер заявил, что его клуб поднимется выше пятого места в РПЛ.