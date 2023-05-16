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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Крылья» то вылетают из РПЛ, то заходят, для них ничего нового не будет»

16 Мая 2023 • 18:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
21.05 14:00

Дмитрий Булыкин высказался о текущей ситуации в самарских «Крыльях Советов». Клуб рискует вылететь из РПЛ по итогам сезона, а слухи доносят о грядущей распродаже игроков самарцами.

«Это печальная ситуация. У руководства клуба будет стоять задача оставаться, тратить большие деньги или же вылетать и уходить в ФНЛ. «Крылья» постоянно то вылетают, то заходят — для них ничего нового нет», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее появилась новость о том, что шесть игроков самарской команды могут из неё уйти.

На данный момент «Крылья» рискуют сыграть как минимум в зоне стыковых матчей по итогам сезона, так как идут на 13-м месте в турнирной таблице с 26 очками. Возглавляет команду Игорь Осинькин.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин
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