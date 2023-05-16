«Зенит» оформил пятый подряд титул чемпиона России. Андре Виллаш-Боаш, бывший главный тренер команды, по этому случаю записал поздравительное сообщение. Его опубликовала пресс-служба питерского клуба.

«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак, самые дорогие друзья. Поздравления», - сказал Виллаш-Боаш.

Дальше португалец перешёл на английский язык. Тренер поздравил клуб и его болельщиков с чемпионством и со второй звездой на эмблеме. Отдельно Виллаш-Боаш поздравил Сергея Семака.

«Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду на грудь», - сказал Андре.