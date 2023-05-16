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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» видео

16 Мая 2023 • 16:51 Комментировать

«Зенит» оформил пятый подряд титул чемпиона России. Андре Виллаш-Боаш, бывший главный тренер команды, по этому случаю записал поздравительное сообщение. Его опубликовала пресс-служба питерского клуба.

«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак, самые дорогие друзья. Поздравления», - сказал Виллаш-Боаш.

Дальше португалец перешёл на английский язык. Тренер поздравил клуб и его болельщиков с чемпионством и со второй звездой на эмблеме. Отдельно Виллаш-Боаш поздравил Сергея Семака.

«Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду на грудь», - сказал Андре.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андре Виллаш-Боаш
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