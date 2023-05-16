Шелия: «Готов ли «Ахмат» стать топ-клубом? Покажет только время»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о том, готов ли грозненский клуб стать топ-командой в РПЛ.

«Готовность «Ахмата» стать топ-клубом России? Покажет только время. Как бы мы сейчас ни кричали, что «Ахмат» способен обыграть любую команду, но в РПЛ все могут побеждать. И, как мне кажется, так было всегда», — приводит слова Шелии «Чемпионат».

Вратарь добавил, что место в турнирной таблице по итогам сезона покажет, на каком уровне сейчас находится клуб.

После 27 туров «Ахмат» занимает пятую строчку в чемпионате России, набрав 46 очков. В предстоящем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Химками».