Ерохин рассказал, какое чемпионство «Зенита» было самым сложным

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о том, какое чемпионство было для него самым трудным.

«Самое сложное чемпионство? Думаю, первое. Всегда сложно забираться на вершину. Хотя удержаться на ней тоже непросто. Мог ли я представить, что такое возможно, 6 лет назад? Нет», — заявил Ерохин «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд.

На данный момент отрыв «сине-бело-голубых» от идущего на втором месте в турнирной таблице РПЛ ЦСКА составляет 11 очков.