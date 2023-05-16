​Гогниев допускает работу в «Спартаке»

Российский тренер Спартак Гогниев ответил на вопрос, смог ли бы он – бывший футболист ЦСКА – возглавить «Спартак».

«Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе, потому что история футболиста и тренера - две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», - сказал Гогниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале апреля Спартак Гогниев остался без работы после ухода из «Химок». При Гогниеве подмосковная команда смогла выиграть только один из 19 официальных матчей. На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России.