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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гогниев допускает работу в «Спартаке»

16 Мая 2023 • 15:57 Комментировать (1)

Российский тренер Спартак Гогниев ответил на вопрос, смог ли бы он – бывший футболист ЦСКА – возглавить «Спартак».

«Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе, потому что история футболиста и тренера - две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», - сказал Гогниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале апреля Спартак Гогниев остался без работы после ухода из «Химок». При Гогниеве подмосковная команда смогла выиграть только один из 19 официальных матчей. На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Спартак Гогниев
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Комментарии (1)
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kostet
16 Мая 2023 в 16:31
Шаурменом если только.Химки только выдохнули после этого клоуна.
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