Экс-футболист ЦСКА Павел Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. Ведущими станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. По замыслу авторов герои реалити-шоу будут стараться завоевать право жить в роскошных условиях, а не в пустыне.

Напомним, что в феврале 34-летний Мамаев объявил о завершении футбольной карьеры. До этого полузащитник более полугода находился без клубной прописки после ухода из подмосковных «Химок».

Стоит сказать, что в своё время Мамаев поучаствовал в нескольких драках. После этого футболист около года провёл в заключении.

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