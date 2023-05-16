​«Спартак» обратился в ЭСК РФС – клуб хочет разъяснений по пяти моментам

«Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Красно-белые» хотят услышать от ЭСК РФС разъяснения по пяти моментам матча против «Химок». Речь идёт о показе второй жёлтой карточки Даниилу Денисову, неназначении двух пенальти и неудалении Аяза Гулиева и Стефана Мелентиевича.

Напомним, что матч между «Химками» и «Спартаком» в субботу завершился вничью со счётом 1:1. В поле работала судейская бригада, которую возглавлял Евгений Кукуляк.

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.