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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Динамовец Майстрович порвал «кресты»

16 Мая 2023 • 14:39 Комментировать

«Динамо» надолго потеряло защитника Милана Майстровича. 18-летний серб получил серьёзную травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», который команда проиграла на своём поле с результатом 0:3.

Как стало известно «Матч ТВ», у Майстровича был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Теперь футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство и пройти долгий этап восстановления.

Милан Майстрович оказался в «Динамо» зимой. С тех пор защитник поучаствовал в 10 матчах «бело-голубых».

Напомним, что после крупного поражения от «Ахмата» должность главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Милан Майстрович
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