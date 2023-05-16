​Динамовец Майстрович порвал «кресты»

«Динамо» надолго потеряло защитника Милана Майстровича. 18-летний серб получил серьёзную травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», который команда проиграла на своём поле с результатом 0:3.

Как стало известно «Матч ТВ», у Майстровича был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Теперь футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство и пройти долгий этап восстановления.

Милан Майстрович оказался в «Динамо» зимой. С тех пор защитник поучаствовал в 10 матчах «бело-голубых».

Напомним, что после крупного поражения от «Ахмата» должность главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович.