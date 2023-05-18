Что творилось в мире, когда «Балтика» в последний раз играла в элите чемпионата России

Через три тура мы узнаем имена двух счастливчиков, которые поднимутся из Первой лиги в РПЛ. Уже сегодня с большой уверенностью можно сказать, что одним из них станет калининградская «Балтика». Из девяти возможных очков подопечным Сергея Игнашевича необходимо набрать хотя бы одно или даже не набрать ни одного, если конкуренты ошибутся. Возвращение в элитный дивизион станет для Калининграда знаковым событием. Последний раз в Высшей лиге «Балтика» играла 25 лет назад, покинув элиту в 1998 году. Что творилось в мире и стране в тот момент?

В мире

В начале года в Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека. 7 февраля сноуборд был включен в программу зимних Олимпийских игр, которые стартовали в тот же день. Россия заняла третье общекомандное место, завоевав в общей сложности 25 медалей, десять из которых золотые. В марте состоялось вручение кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом признают «Титаник», который станет лидером по числу номинаций и наград (четырнадцать номинаций, одиннадцать «Оскаров»). Приз за лучшую мужскую роль достанется Джеку Николсону, за женскую – Хелен Хант. В мае столица Казахстана Акмола получит своё новое название – Астана, которое потом успеет сменить на Нур-Султан в 2019-м и вернуть обратно в 2022 году. Джон Глен стал самым пожилым космонавтом в октябре 1998 года, отправившись в космос в возрасте 77 лет. Главное спортивное событие состоялось на полях Франции. Зидан, Дешам, Блан, Пети, Тюрам, Анри, Лизаразю, Бартез и Ко принесли трёхцветным первое звание чемпионов мира. В финальной встрече была повержена Бразилия со счётом 3:0.

В стране

Россия находилась в сложной экономической ситуации. 1 январе в ходе деноминации была введена в обращение копейка. В тот же день телеканал ТНТ только начал своё вещание, а через три дня «Улицы разбитых фонарей» сделали первый шаг к тому, чтобы стать одним из культовых сериалов десятилетия. Весной в отставку ушёл премьер-министр России Виктор Черномырдин, чтобы освободить дорогу Сергею «киндер-сюрпризу» Кириенко. Но эта перестановка не поможет. 17 августа Правительство объявит дефолт, в стране грянет экономический кризис, а обязанности премьера вновь вернутся к Черномырдину. За месяц до этого в Москве прошли Первые Всемирные юношеские игры, но ни одно из событий в России в 1998 году не может сравниться с дефолтом по уровню значимости.

Российский футбол

В чемпионате России в ту пору господствовал московский «Спартак», который завоевал звание чемпионов страны в третий раз кряду. Серебряными призёрами стали московские армейцы, а бронзу забрал «Локомотив». Лучшим бомбардиром чемпионата России стал Олег Веретенников, забивший 22 гола, а ближайший его преследователь Владимир Кулик из ЦСКА смог отличиться только 14 раз. Футболистом года был признан Егор Титов. Московское «Торпедо» перед началом сезона-1998 вернуло себе прежнее название, избавившись от приставки «Лужники» из имени клуба. В финале Лиги чемпионов – 1997/98 мадридский «Реал» за счёт гола Предрага Миятовича одержал победу над туринским «Ювентусом», а для московского «Спартака» не начался даже групповой турнир. Виной тому скромный словацкий «Кошице»… Зато «красно-белые» исправятся уже летом 1998 года, пройдя в отборе болгарский «Литекс», добыв победу над мадридским «Реалом» в сентябре того же года в групповой стадии Лиги чемпионов благодаря голам Ильи Цымбаларя и Егора Титова. Из группы выйти не удалось, зато дальше была невероятная победа над «Аяксом» имени Ширко и Кечинова, и обидный проигрыш от «Интера» с бразильцем Роналдо.

Сборная России, которая не поехала на мундиаль-1998, в марте обыграла на своём поле будущих чемпионов мира французов 1:0 в товарищеской встрече, но затем проиграла им же 2:3 в рамках отбора на чемпионат Европы – 2000. Кроме того, осенью наша национальная команда уступила Украине и Исландии. Гол-красавец имени Юрия Ковтуна до сих пор снится в страшных кошмарах Станиславу Черчесову и российским болельщикам.

Таким был мир в 1998 году. С тех пор сменилось целое поколение болельщиков, которым теперь нет необходимости искать пути для того, чтобы узнать, как сыграла их любимая команда на выезде. Достаточно просто зайти в Интернет. Калининградская «Балтика» получила красавец-стадион, на котором и должна уже ближайшим летом провести первые матчи в РПЛ. Спустя 25 лет…

Константин Лицин