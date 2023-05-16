«Оренбург» может отпустить Личку в «Динамо»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», отреагировал на интерес московского «Динамо» к наставнику команды Марцелу Личке.

«Из «Динамо» не было обращений. Если поступит - рассмотрим. Зависит еще и от желания Марцела. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах. Но из «Динамо» ничего не было», - передает слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» после домашнего поражения от грозненского «Ахмата» (0:3) отправило в отставку Славишу Йокановича.

После 27 туров «бело-голубые» с 42 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.