​Губерниев отреагировал на оскорбление от Гогниева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал оскорбление в свой адрес со стороны тренера Спартака Гогниева.

Напомним, что Гогниев назвал Губерниева «быдло-идиотом». При этом ранее комментатор тоже оскорблял тренера в публичной плоскости.

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Только это могу сказать в данном случае, не вступая в полемику с этим персонажем», - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Спартак Гогниев находится без клуба с начала апреля. Тогда молодого специалиста отправили в отставку в «Химках». У руля подмосковной команды Гогниев провёл 19 матчей (одна победа, три ничьи, 15 поражений).