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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент обозначил сроки восстановления Джорджевича

16 Мая 2023 • 13:51 Комментировать

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, поведал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Луке потребуется еще одна неделя, чтобы полностью восстановиться от травмы. Только тогда он сможет выйти на поле», - передает слова представителя игрока издание Sport24.

Напомним, что Джорджевич получил повреждение по ходу поединка 26-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Локомотива» (0:3). В следующем туре «Сочи» сыграет против «Пари НН».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Лука провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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