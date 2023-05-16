Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о том, на каких столпах сейчас стоит игра санкт-петербургского «Зенита».

- Легионеры «Зенита» поразъедутся, и там начнут говорить, что будут обкатывать молодых в конце сезона. У них всё завязано на Малкома и Вендела. Мне кажется, без них всё в «Зените» рухнет моментально. Клаудиньо – пустое место, непонятный футболист, комнатный. Это вокруг все его возносят, а толку от него на самом деле ноль. Чисто Малком и Вендел там всё решают. Плюс, может, есть ещё малозаметные на первый взгляд опорники – тот же Барриос. Но, опять же, это для нашего чемпионата.