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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Зенит» рухнет без Малкома и Вендела, а Клаудиньо – пустое место» эксклюзив

16 Мая 2023 • 13:47 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о том, на каких столпах сейчас стоит игра санкт-петербургского «Зенита».

- Легионеры «Зенита» поразъедутся, и там начнут говорить, что будут обкатывать молодых в конце сезона. У них всё завязано на Малкома и Вендела. Мне кажется, без них всё в «Зените» рухнет моментально. Клаудиньо – пустое место, непонятный футболист, комнатный. Это вокруг все его возносят, а толку от него на самом деле ноль. Чисто Малком и Вендел там всё решают. Плюс, может, есть ещё малозаметные на первый взгляд опорники – тот же Барриос. Но, опять же, это для нашего чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
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