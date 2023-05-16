Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил связь результатов московского «Спартака» с игрой команды, судейством и работой Гильермо Абаскаля.

- Понятно, что удаление Денисова в матче «Химки» – «Спартак» было незаслуженным. Странно, что ВАР не вмешался в этой ситуации. Несмотря на то что это была вторая жёлтая карточка, а не удаление, видеоассистенты должны были сделать подсказку главному арбитру. При этом не стоит путать то, что «Спартак» сейчас плохо выглядит в игре, и то, что он страдает от судейских ошибок. Это две разные составляющие. Арбитры ошибаются против всех команд, а если против «Спартака», это наиболее болезненно воспринимается и широко обсуждается. Сейчас много говорят о том, что нельзя было продлевать контракт с Абаскалем в середине сезона. Обычно такие вещи делают по окончании чемпионата. А здесь так совпало, что контракт с тренером был продлён на фоне удачных матчей «Спартака» на зимних сборах, после чего команда стала играть в чемпионате всё хуже и хуже.