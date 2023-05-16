Шелия: «Уровень нападающих РПЛ не упал»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался на тему того, упал ли уровень нападающих в чемпионате России.

Шелия не согласился с таким мнением, отметив, что многие российские клубы обладают забивными нападающими.

«Посмотрите, как много в этом сезоне забитых голов чуть ли не в каждом туре. Я бы не сказал, что нападающие стали играть хуже, чем раньше. Что в «Спартаке», что в «Локомотиве», «Зените» и даже в ЦСКА есть забивные игроки атаки», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч грозненцы проведут 20 мая против «Химок». Начало — в 19:00 по московскому времени.