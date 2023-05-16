Гогниев рассказал о срыве трансфера Зе Луиша в «Химки»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о сорвавшемся переходе экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша.

«Что не срослось с Зе Луишем? Не знаю. От меня требовалось сказать, нравится он мне или нет. Я сказал, что нравится, но его физическое состояние было не лучшим», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Помимо «Спартака», Зе Луиш выступал в чемпионате России за другой столичный клуб – «Локомотив». В настоящий момент нападающий является игроком турецкого «Хатайспора».

Контракт форварда с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. Его трансферный ценник – один миллион евро.