Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо».

- Я думаю, что у руководства были всё-таки другие ожидания от работы Йокановича. При Шварце в «Динамо» развивались молодые ребята, вырисовывалась какая-то перспектива, команда показывала добротный футбол. В руководстве думали, что с Йокановичем по инерции всё пойдёт так же, но динамовцы забуксовали и смазали концовку. Домашнее поражение в праздник столетия клуба от аутсайдера «Факела», теперь вот также домашнее разгромное поражение от «Ахмата». Накопилось много негатива, и руководство решило, что пора расставаться с Йокановичем.

- С ним не угадали изначально?

- Я бы так не сказал. Как заранее понять, угадаешь или нет? Если у тренера пошло – значит, с ним угадали. Не пошло – значит, не угадали. Но назад в любом случае не отмотаешь. Наверное же, Йоканович отвечал каким-то критериям, раз прошлым летом «Динамо» сделало выбор в пользу этого тренера.

- Завершающийся сезон для «Динамо» потерян?

- Не согласен. Всё равно можно сделать какие-то выводы и определиться с обоймой игроков, с которыми стоит идти дальше. По-любому кто-то будет занимать в таблице пятое место, шестое, седьмое. Опять же, главное сделать правильные выводы, чтобы на следующий сезон создать конкуренцию нашим ведущим клубам. В принципе, «Динамо» это по силам.

- Какая будет мотивация у динамовцев на оставшиеся в этом сезоне матчи?

- Достойно закончить чемпионат, занять как можно более высокое место, ну и премиальные никто не отменял. За победы наверняка футболистам будет полагаться дополнительное вознаграждение. И если за играми «Динамо» уже будет следить новый тренер, футболисты должны стремиться показать ему, что они достойны остаться в команде на следующий сезон.