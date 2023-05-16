В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Мансильей

«Оренбург» заключил трудовое соглашение с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей. Об этом рассказал президент клуба Василий Еремякин.

«Контракт подписали. Срок - три года», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до этого момента Мансилья выступал за команду из Оренбурга на правах аренды. Контракт 26-летнего футболиста принадлежал «Расингу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Брайан принял участие в 23 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.