Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Мансильей

16 Мая 2023 • 13:14 Комментировать

«Оренбург» заключил трудовое соглашение с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей. Об этом рассказал президент клуба Василий Еремякин.

«Контракт подписали. Срок - три года», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до этого момента Мансилья выступал за команду из Оренбурга на правах аренды. Контракт 26-летнего футболиста принадлежал «Расингу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Брайан принял участие в 23 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Брайан Мансилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
14:54 · Россия. Премьер-лига
Мамаев станет участником реалити-шоу 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» обратился в ЭСК РФС – клуб хочет разъяснений по пяти моментам 1
14:41 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Нет у «Спартака» никакой ямы»
14:39 · Россия. Премьер-лига
​Динамовец Майстрович порвал «кресты»
14:25 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может отпустить Личку в «Динамо»
14:13 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на оскорбление от Гогниева
13:51 · Россия. Премьер-лига
Агент обозначил сроки восстановления Джорджевича
13:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Джорджевичу есть интерес от двух российских клубов»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «Уровень нападающих РПЛ не упал»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Гогниев рассказал о срыве трансфера Зе Луиша в «Химки»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Я бы не сказал, что «Динамо» не угадало с Йокановичем» эксклюзив
13:14 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Не думаю, что Абаскаль уйдёт из «Спартака» в конце сезона»
13:14 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Мансильей
13:09 · Россия. Премьер-лига
Шавло дал рекомендации «Спартаку» на матч с ЦСКА
13:08 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»
Все новости
Рекомендуем