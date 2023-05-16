Шавло дал рекомендации «Спартаку» на матч с ЦСКА

После игр с «Ростовом» и «Зенитом» московскому «Спартаку» предстоит еще один топ-матч - сражение с земляками из ЦСКА. Это случится уже в предстоящее воскресенье. Сергей Шавло, бывший футболист красно-белых, считает, что идеальным рецептом для подопечных испанского специалиста Гильермо Абаскаля была бы игра в свой футбол в последних трех туров, без оглядки на ситуацию в турнирной таблице.

- Я не считаю, что в данном случае надо зацикливаться именно на этом: тройка, двойка, четверка… Надо выходить и играть в свою игру. Ну, какой еще может быть самый сильный раздражитель, нежели ЦСКА?, - вопрошает Шавло, слова которого цитирует Bobsoccer.ru.