Гогниев: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался касательно перехода нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема? Конечно. Он забил все, что можно! Даже подумать не могли бы, что он так будет играть. Да и стилистически эта команда ему подходит», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав контракт до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.