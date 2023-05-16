Агент: «Возможно, Башич уже не сможет выйти на поле в этом сезоне»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал о состоянии своего клиента. Напомним, в настоящий момент 21-летний футболист восстанавливается от травмы.

Агент допустил, что Башич не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона.

«Иван начал потихоньку тренироваться, но он ещё продолжает терапию. Возможно, он уже не сможет выйти на поле в этом сезоне. Нужно немного перестраховаться, чтобы он был полностью здоров к началу подготовки к следующему сезону», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Башич провёл за «Оренбург» 17 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца сезона командам осталось провести по три игры.