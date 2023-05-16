Агент Селюк: «В следующем сезоне Гбамбле станет одним из украшений чемпионата»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал об интересе к 21-летнему ивуарийцу со стороны других клубов.

Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» минувшей зимой из словенского клуба «Целе». По словам Селюка, молодой вингер является неординарным игроком и в скором времени станет любимцем публики.

«В следующем сезоне Гбамбле станет одним из украшений чемпионата. И, к слову, по Нене уже сейчас есть предложения. На днях мне позвонили из одной страны и очень разочарованно сказали — жаль, что парень ушёл в «Ахмат». Им жаль, а в Грозном довольны», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гбамбле провёл за «Ахмат» четыре матча и забил один гол. Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2026 года.