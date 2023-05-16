Агент Клаудиньо: «Интерес от «Палмейраса» - это неправда»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию об интересе бразильского «Палмейраса» к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

«Интерес от «Палмейраса» - это неправда», - передает слова представителя футболиста «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб планирует подписать Клаудиньо в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 29 поединках во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.