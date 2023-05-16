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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер ШБФР Чугунов: «Мой воспитанник Альшин прибавил в «Факеле» при Евсееве» эксклюзив

16 Мая 2023 • 12:03 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины подъёма воронежского «Факела» из зоны переходных матчей.

- Я бы не сказал, что победная серия «Факела» прямо так удивляет. Мне кажется, им не хватало такого тренера, как Евсеев. Футбол всё-таки игра контактная. Футболист должен не только уметь много на поле, но ещё быть заряженным забивать и не пропускать. А Евсеев однозначно может довести это до своих людей. Я вижу это в том числе по своему воспитаннику Альшину, которого я тренировал в ШБФР. Он прибавил, стал вступать в борьбу и отдаваться больше.

Евсеев вряд ли сильно поможет в плане тактики, но умения настраивать команду, чтобы футболисты проявляли самоотдачу и бойцовские качества, у него не отнять, это старая школа. В Воронеже ребята, может, не очень мастеровитые, но в плане самолюбия Евсеев способен достучаться до игроков, вот он и достучался. Просто объяснил им, что футбол для людей, для болельщиков, для них, для близких. Сказал, что надо выходить, сражаться, добиваться результата, и всё будет хорошо.

Как говорил Иньеста, в футбол надо играть не красиво, а хорошо. Ты можешь играть красиво, иметь три-четыре момента и проиграть 5:0. А можно играть в целом хорошо – где-то красиво, где-то надежно, где-то на результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Вадим Евсеев РПЛ Ильнур Альшин Александр Чугунов
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