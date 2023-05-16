Гогниев назвал трёх лучших тренеров РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев в беседе с журналистами назвал трех лучших наставников клубов Российской премьер-лиги.

«Первый - Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив. Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В Российской премьер-лиге командам осталось провести всего три тура. Петербургский «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул, набрав 65 баллов. На втором месте располагается московский ЦСКА (54), а топ-3 замыкает «Ростов» (50).