Гогниев: «У Садыгова есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о нападающем подмосковной команды Илье Садыгове.

Специалист вспомнил, как проводил индивидуальные занятия с 22-летним футболистом на сборах в Турции. По словам Гогниева, недостатки в своей игре Садыгов компенсирует большим желанием.

«Я, как нападающий, рассказал ему многие вещи. У Ильи есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием, каждый шанс использует на 100%, тогда как некоторые футболисты демонстрируют умение только процентов на 30. Лично я из этих двух отдам предпочтение тому, кто выкладывается на все 100», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Садыгов провёл за «Химки» 22 матча, в которых отметился одним забитым голом. После 27 туров РПЛ «красно-чёрные» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков.