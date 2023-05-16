Гогниев: «Слежу за «Химками», жалко, что так всё складывается»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев признался, что следит за выступлениями подмосковной команды, которую он покинул в начале апреля нынешнего года.

«Желаю команде всего наилучшего, процветания. Слежу за ними. Жалко, что так всё складывается, и у них всё меньше шансов остаться в РПЛ», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Гогниев также рассказал, что весь последний месяц он отдыхал и уже успел соскучиться по футболу.

После 27 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. От 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, «красно-чёрные» сейчас отстают на пять баллов. До конца турнира командам осталось провести по три встречи.