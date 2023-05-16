Черников: «Однажды «Краснодар» выиграет первый трофей»

Хавбек «Краснодара» Александр Черников высказался о шансах своей команды победить в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Кубок для нас сейчас - это первостепенно. Мы не форсируем события, движемся шаг за шагом. Все понимаем, что наша цель близко. Однажды «Краснодар» выиграет свой первый трофей», - поведал полузащитник в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что краснодарский коллектив вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с екатеринбургским «Уралом». Победитель данного противостояния сыграет в Суперфинале турнира против столичного ЦСКА.