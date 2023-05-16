Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру подмосковных «Химок» под руководством Андрея Талалаева.

- Недоброжелатели говорили, что в «Химках» у Талалаева ничего не получится, что он поменял уже три команды за сезон. Я вам ещё раз говорю: он очень сильный тренер, и в матче со «Спартаком» он показал это на всю страну. Команда, которая не имеет таких человеческих ресурсов, как «Спартак», играла наравне с ним и должна была выиграть, но не хватило у футболистов «Химок» опыта, не хватило сил для победы.

Сейчас скажут, что Стипиди так говорит, потому что симпатизирует Талалаеву. Нет – я просто знаю уровень тренеров, которые сегодня работают у нас в Премьер-лиге. Я же не могу сказать, что Личка плохой тренер. Он очень приличный специалист. Я же не могу сказать, что Федотов плохой тренер. Он очень приличный специалист. То же самое – Ганчаренко: посмотрите, какую команду он сделал в «Урале». И Талалаев на данный момент один из сильнейших тренеров нашего чемпионата. «Химки» ещё поборются за то, чтобы остаться, но если даже вылетят, то в следующем сезоне, я думаю, они с Талалаевым вернутся обратно в Премьер-лигу.

А Клотет рассказывает басни на всю страну. Его команде по три и по пять за матч забивают, а он говорит, что, оказывается, «нормально мы играем». Человек вообще не понимает, во что играет его команда и что ему нужно. Он просто приехал в Москву, которую он полюбил за три дня и где работает при хороших деньгах. И генеральный директор «Торпедо» Савин, я вообще не знаю, откуда он, такие вещи в интервью говорит, что это ужас тихий.