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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев: «Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака»

16 Мая 2023 • 10:40 Комментировать (1)
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о причинах успешных выступлений «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно выиграла текущий розыгрыш РПЛ. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд. По мнению Гогниева, в результатах «Зенита» есть большая заслуга наставника петербуржцев Сергея Семака, который в свои 47 года уже успел состояться как тренер.

«Сергей Богданович был капитаном ЦСКА, когда мы играли вместе, он настоящий спортсмен, требовательный к себе. Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака. Такую команду тоже нелегко тренировать, ведь это и футболисты, и тренерский штаб, и руководители», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз выигрывали чемпионат России, один раз становились обладателями Кубка страны и трижды выигрывали Суперкубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Спартак Гогниев
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ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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sqrt
16 Мая 2023 в 12:04
Еще следует добавить ДЮКОВА, КАМАНЦЕВА, ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ, ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТРЕНЕРОВ-ПОМОЩНИКОВ, СОРОК МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ БЮДЖЕТА, ЖЕЛТЫХ ШЕЛКОПЕРОВ, ,,,
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