Гогниев: «Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о причинах успешных выступлений «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно выиграла текущий розыгрыш РПЛ. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд. По мнению Гогниева, в результатах «Зенита» есть большая заслуга наставника петербуржцев Сергея Семака, который в свои 47 года уже успел состояться как тренер.

«Сергей Богданович был капитаном ЦСКА, когда мы играли вместе, он настоящий спортсмен, требовательный к себе. Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака. Такую команду тоже нелегко тренировать, ведь это и футболисты, и тренерский штаб, и руководители», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз выигрывали чемпионат России, один раз становились обладателями Кубка страны и трижды выигрывали Суперкубок.