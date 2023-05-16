Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля со Славишей Йокановичем, отстранённым из московского «Динамо», и Владимиром Ивичем, тренирующим «Краснодар».

- Видно, что краснодарский тренер – пустое место. И в «Динамо» был такой же. На них посмотришь – ну не может тренер быть таким. Йокановича надо было уволить не знаю на сколько времени раньше. Да его вообще в команду нельзя брать было. На него даже смотреть страшно. Я говорю, это точно такой же тренер, как Ивич, они два сапога пара. Футбольные люди чувствуют друг друга – как Маугли, они одной крови. Я сразу понял, что в «Динамо» брали не того тренера, какого надо. Я говорил сразу про Абаскаля, что по нему заметно, что человек чего-то добился. По его поведению видно, что он человек творческий, у него глаза горят, и он может это передать футболистам.