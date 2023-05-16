Агент сообщил об интересе европейских клубов к форварду «Локомотива»

Футбольный агент Адриан Альяй, который представляет интересы форварда московского «Локомотива» Франсуа Камано, высказался о возможном подписании нового контракта с «железнодорожниками».

«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать. Могу лишь сказать, что Франсуа все устраивает, и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что нападающий выступает за «Локомотив» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Камано провел 26 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.