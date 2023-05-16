Гогниев рассказал, получал ли предложения о работе

Экс-наставник подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал о том, получал ли предложения за последний месяц.

«Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего. С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что помимо «Химок» Гогниев имеет опыт работы главным тренером во владикавказской «Алании».

В бытность футболистом Спартак поиграл за московские ЦСКА, «Динамо», волгоградский «Ротор», «Краснодар», «Урал» и ряд других клубов чемпионата России.