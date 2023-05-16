Непомнящий: «Николич - достойная кандидатура для «Динамо»

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном назначении экс-наставника «Локомотива» Марко Николича на пост рулевого «Динамо».

«Если говорить по большому счету, то я за то, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты. А что касается Марко Николича, то он достойная кандидатура для «Динамо», - передает слова Непомнящего RT.

Напомним, что после крупного поражения от грозненского «Ахмата» с поста главного тренера «Динамо» был уволен Славиша Йоканович.

Николич известен в чемпионате России по работе в столичном «Локомотиве». Сербский тренер покинул «железнодорожников» в октябре 2021 года.