Гогниев: «Сейчас все играют от обороны, смотреть на это неприятно»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил, что ему неприятно смотреть на оборонительный футбол.

По мнению специалиста, сейчас многие команды предпочитают действовать от обороны, периодически выбегая в контратаки. Гогниев отметил, что ему самому гораздо интереснее развивать футбол с позиции атаки.

«Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Гогниев считает, что его подход не принёс в «Химках» результат из-за проблем в коллективе и того, что ему часто приходилось заниматься околофутбольными вещами, которые оставались за кадром.

Напомним, Гогниев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок» в начале апреля нынешнего года. Сейчас «красно-чёрных» возглавляет Андрей Талалаев.

После 27 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. До конца сезона подмосковной команде осталось провести три встречи.