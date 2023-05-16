Семшов: «Спартак» - ЦСКА - матч за второе место в РПЛ»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА, которое состоится в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место. Эта игра для каждой команды будет за медали. Если ЦСКА займет второе место в РПЛ, то это будет заслуга всей команды», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой «красно-белые» занимают четвертое место, а «армейцы» - второе.